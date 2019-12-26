В Казани открылась главная городская елка у Чаши
В Казани сейчас проходит открытие главной городской елки у Чаши.
Для гостей праздника открыты фотозоны, перед которыми уже собираются очереди, ледяные горки, а также первая в центральной России ледяная деревня.
Кроме того, на празднике можно встретить сказочных героев, в том числе и татарского фольклора.
Елку высотой в 35 метров украсили более 93 тысяч светодиодов, 12 световых пушек полного вращения и 640 ярких гирлянд.
Отдельно отметим, что сегодня ограничили движение транспорта по улице Сибгата Хакима с 15.00 до 23.00.ОбществоКультура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым