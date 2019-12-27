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Создатель «Тетриса» объяснил, почему его игра стала так популярна

10:20, 27.12.2019
Создатель «Тетриса» объяснил, почему его игра стала так популярна
Фото: скриншот

Создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов рассказал в интервью, почему игра стала так популярна, а также как появилась идея.

По его словам, идея «Тетриса» появилась из физических головоломок. Пажитнов очень любил игру Pentomino, суть которой — заполнить пространством формами, состоящими из пяти квадратов.

Также создатель игры рассказал, что идея с исчезновением заполненной строки пришла сама собой. Программисту показалось, что будет скучно играть, если она никуда не денется. Так игровой процесс стал бесконечным.

Популярность «Тетриса» Пажитнов объяснил тем, что в СССР никто не умел пользоваться компьютером. Советские вычислительные машины были востребованы в НИИ, например, в Вычислительном центре Академии наук, где и работал Пажитнов.

Обратил внимание на игру издатель из Венгрии. Роберт Стейн заметил, что люди, которым он поручил делать игру, вместо этого играют в «Тетрис». Он работал игровым агентом и сразу оценил потенциал игрушки.

Технологии
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