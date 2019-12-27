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Туктамышева исполнила четверной прыжок на тренировке на чемпионате России

09:52, 27.12.2019
Туктамышева исполнила четверной прыжок на тренировке на чемпионате России
Фото: vk.com/lizatuktamisheva

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева чисто прыгнула четверной тулуп во время официальной тренировки чемпионата России.

На утренней раскатке спортсменка из Удмуртии отрабатывала короткую программу. Она не смогла выполнить тройной аксель, а остальные элементы получились чистыми. Четверной прыжок Туктамышева выполнила уже вне проката, когда музыка была остановлена.

Отметим, что Туктамышева не заявила четверной прыжок на произвольную программу в рамках чемпионата России.

СпортФигурное катание
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