Туктамышева исполнила четверной прыжок на тренировке на чемпионате России

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева чисто прыгнула четверной тулуп во время официальной тренировки чемпионата России.

На утренней раскатке спортсменка из Удмуртии отрабатывала короткую программу. Она не смогла выполнить тройной аксель, а остальные элементы получились чистыми. Четверной прыжок Туктамышева выполнила уже вне проката, когда музыка была остановлена.

Отметим, что Туктамышева не заявила четверной прыжок на произвольную программу в рамках чемпионата России.