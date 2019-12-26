Президент Ирака сообщил о намерении покинуть должность

Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Он считает, что не в состоянии выполнять свои обязанности в нынешних политических условиях.

Кроме того, он отказался поручать формирование нового правительства Асааду аль-Идани, выдвиженцу от парламентского блока, передает ТАСС.

«Должность президента должна отвечать волеизъявлению народа, — приводит его слова телестанция. — Я прошу прощения за выдвижение кандидата на пост премьер-министра от партийного блока. Моя национальная ответственность в этих обстоятельствах подразумевает мою отставку», — заявил глава государства.

24 декабря после длительных дискуссий на тему того, какой парламентский блок является самым крупным в парламенте страны, альянс «Аль-Бинаа» в соответствии с конституцией выдвинул на пост премьера кандидатуру 52-летнего аль-Идани, губернатора провинции Басра. До этого протестующие неоднократно заявляли, что примут во главе кабинета министров только «неангажированную фигуру» — политика, который не принадлежит ни к одной партии или блоку и не занимал никаких ответственных должностей с 2003 года.