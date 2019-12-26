Капитана «Салавата Юлаева» Панина обвинили в сексизме за комментарий в соцсетях

Председатель Совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш направил в прокуратуру жалобу с просьбой дать оценку комментарию капитана «Салавата Юлаева» Панина в социальной сети Instagram.

«Вопиющая, на мой взгляд, история произошла вчера в соцсетях. На эмоциональное, но вполне оправданное в свете сложившейся у «СЮ» игровой статистики замечание спортивной журналистки, сделанное ей в своем аккаунте в «Инстаграм», защитник уфимской команды Григорий Панин ответил ей более чем хамским образом.

Я считаю, что подобные выпады вообще не допустимы, ни от уважающего себя мужчины по отношению к женщине, ни для развитого цивилизованного человека по отношению к другому человеку вне зависимости от половой принадлежности.

Но тут ситуация особая, спортсмены, и в частности хоккеисты, являют собой пример для подражания во всем, не только в спорте. Многие мальчишки смотрят на своих кумиров и стараются им подражать, на площадке и в быту. Мы говорим о правах человека, о воспитании в подрастающем поколении основ уважения к этим правам, к людям, к равноправию женщин и мужчин в обществе. И тут же появляются такие «герои», которые вбивают детям совершенно иные подходы и ценности», — написал Барабаш в «Фейсбуке».

Данный инцидент произошел после поста уфимской журналистки о том, что «Салават Юлаев», по ее мнению, начал плохо играть и терять очки в чемпионате. В ответ на это капитан уфимцев Панин написал: «Хорош хайповать. Твоих ***** (грудей, — прим. ред.) будет достаточно. Тот момент, когда не просто появляются такие люди, как ты».

Комментарий Панина к посту журналистки до сих пор остается не удаленным.