Новости общества

14:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

После Чернобыльской катастрофы в Припяти впервые установили новогоднюю елку

14:03, 26.12.2019
После Чернобыльской катастрофы в Припяти впервые установили новогоднюю елку
Фото: : commons.wikimedia.org (архив)

В украинском городе Припять, расположенном в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, впервые с 1986 года установили новогоднюю елку. Праздничное дерево расположили у местного дворца культуры «Энергетик».

Елка украшена праздничными игрушками, а также детскими фотографиями бывших жителей Припяти. Именно бывшие припятчане и установили елку, сообщает Lenta.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, что этим летом президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятии запрета на фото- и видеосъемку. Сейчас там организован 21 маршрут для посетителей.

Через несколько месяцев после подписания указа на Украине зафиксировали рекорд посещаемости зоны отчуждения Чернобыльской АЭС — там только за восемь месяцев 2019 года побывало 75 тысяч человек, к настоящему времени этот показатель превысил 130 тысяч человек.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров