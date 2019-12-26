После Чернобыльской катастрофы в Припяти впервые установили новогоднюю елку

В украинском городе Припять, расположенном в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, впервые с 1986 года установили новогоднюю елку. Праздничное дерево расположили у местного дворца культуры «Энергетик».

Елка украшена праздничными игрушками, а также детскими фотографиями бывших жителей Припяти. Именно бывшие припятчане и установили елку, сообщает Lenta.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Чернобыльская зона — один из регионов Европы, в котором наиболее динамично развивается туризм.

За это год, Припять посетили около 130тыс. туристов и это отнюдь не бюджетники.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

В этом году впервые с 1986 г, установили ёлку. pic.twitter.com/f20ojDNYbg — Black & White (@Black_88_White) December 25, 2019

Напомним, что этим летом президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятии запрета на фото- и видеосъемку. Сейчас там организован 21 маршрут для посетителей.

Через несколько месяцев после подписания указа на Украине зафиксировали рекорд посещаемости зоны отчуждения Чернобыльской АЭС — там только за восемь месяцев 2019 года побывало 75 тысяч человек, к настоящему времени этот показатель превысил 130 тысяч человек.