Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего при взрыве на АЗС в Татарстане

Следственными органами по Республике Татарстан проводится доследственная проверка по факту гибели 53-летнего сварщика после взрыва на АЗС.

Как сообщает ведомство, мужчина проводил сварочные работы с металлической емкостью. При этом он наполнил ее воздухом, чтобы обнаружить щели. Однако под давлением емкость деформировалась и травмировала рабочего. В результате полученных травм он скончался на месте.

Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Реальное время» сообщало о взрыве на АЗС в Челнах, в результате которого погиб рабочий.