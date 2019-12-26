Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего при взрыве на АЗС в Татарстане
Следственными органами по Республике Татарстан проводится доследственная проверка по факту гибели 53-летнего сварщика после взрыва на АЗС.
Как сообщает ведомство, мужчина проводил сварочные работы с металлической емкостью. При этом он наполнил ее воздухом, чтобы обнаружить щели. Однако под давлением емкость деформировалась и травмировала рабочего. В результате полученных травм он скончался на месте.
Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Реальное время» сообщало о взрыве на АЗС в Челнах, в результате которого погиб рабочий.Происшествия Татарстан
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