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Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего при взрыве на АЗС в Татарстане

12:40, 26.12.2019
Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего при взрыве на АЗС в Татарстане
Фото: tatarstan.sledcom.ru

Следственными органами по Республике Татарстан проводится доследственная проверка по факту гибели 53-летнего сварщика после взрыва на АЗС.

Как сообщает ведомство, мужчина проводил сварочные работы с металлической емкостью. При этом он наполнил ее воздухом, чтобы обнаружить щели. Однако под давлением емкость деформировалась и травмировала рабочего. В результате полученных травм он скончался на месте.

Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Реальное время» сообщало о взрыве на АЗС в Челнах, в результате которого погиб рабочий.

Происшествия Татарстан
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