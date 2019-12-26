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СМИ: один человек погиб при взрыве на АЗС в Набережных Челнах

10:04, 26.12.2019
СМИ: один человек погиб при взрыве на АЗС в Набережных Челнах
Фото: sledcom.ru

В Набережных Челнах один человек погиб при взрыве на территории АЗС. ЧП произошло накануне днем, в 11.35.

По данным «Челнинских известий», взрыв произошел рядом с бытовкой. Во время работ взорвался самодельный компрессор. Погиб 53-летний сварщик, его отбросило в сторону взрывной волной. От полученных травм он скончался.

Предварительная версия произошедшего — разгерметизация компрессора. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее на заводе «Транснефти» произошел крупный пожар.

Происшествия Татарстан
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