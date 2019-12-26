«Салават Юлаев» стартует на хоккейном Кубке Шпенглера

Сегодня, 26 декабря, в швейцарском Давосе «Салават Юлаев» сыграет первый матч в рамках Кубка Шпенглера.

Стартовый поединок состоится против местного клуба «Амбри-Пиотта», начало встречи в 17.10 по мск. Также в группе с уфимцами и хозяевами турнира сыграют хоккеисты финского «ТПС».

По традиции Кубка Шпенглера известны только первые матчи турнира. В случае если «Салават Юлаев» одержит победу над швейцарцами, то завтра получит день отдыха.

По итогам предварительного раунда победители групп выходят в полуфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют 29 декабря дополнительные матчи за место в плей-офф. Полуфиналы пройдут 30 декабря, финал — 31 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что Кубок Шпенглера пропустят девять хоккеистов основного состава «Салавата Юлаева».