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В Казани снесут 9 незаконно установленных павильонов

10:46, 26.12.2019
В Казани снесут 9 незаконно установленных павильонов
Фото: pxhere.com

В Казани снесут девять самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов, сообщается в сборнике документов мэрии города.

Демонтажу подлежат шесть торговых точек, расположенных вблизи дома №21 на улице Короленко. Также снесут незаконно установленные павильоны на Даурской, Карбышева и Фрунзе.

Ранее сообщалось, что в Казани снесут 18 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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