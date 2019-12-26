В Казани снесут 9 незаконно установленных павильонов
В Казани снесут девять самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов, сообщается в сборнике документов мэрии города.
Демонтажу подлежат шесть торговых точек, расположенных вблизи дома №21 на улице Короленко. Также снесут незаконно установленные павильоны на Даурской, Карбышева и Фрунзе.
Ранее сообщалось, что в Казани снесут 18 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов.
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