В Казани снесут 9 незаконно установленных павильонов

В Казани снесут девять самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов, сообщается в сборнике документов мэрии города.

Демонтажу подлежат шесть торговых точек, расположенных вблизи дома №21 на улице Короленко. Также снесут незаконно установленные павильоны на Даурской, Карбышева и Фрунзе.

Ранее сообщалось, что в Казани снесут 18 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов.

