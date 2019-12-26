Вячеслав Буцаев: «Нефтехимик» ищет лучшие варианты для усиления игры»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча с «Ак Барсом» (2:1 б), а также рассказал о возможных изменениях в составе нижнекамцев.

— Прежде всего хотел бы поздравить болельщиков, ребят с победой. Давно мы не выигрывали. Соглашусь с коллегой, игра была равная, интересная, обоюдоострая, несмотря даже на счет. Вратари сегодня сыграли здорово. В сегодняшнем матче нам удалось выиграть по буллитам.

— Сегодня мы вновь увидели перестановки в звеньях, в частности в первом звене. Ищите оптимальные варианты?

— Совершенно верно. У нас есть травмированные игроки. Кто-то из них после Нового года вольется в состав, кто-то позже. Поэтому ищем лучшие варианты для усиления игры.

— Порядин не скоро появится?

— К следующему матчу точно не появится, думаю, в ближайшие игры после Нового года тоже.

— Почему сегодня большинство не играло?

— Большинство играло, только вот соперник не позволил его реализовать.

— Вячеслав Геннадьевич, два дня остается до дедлайна. Будут ли какие-то приобретения?

— Если будут достойные варианты, которые реально могут усилить команду, то мы будем пытаться это сделать. Брать кого-то ради того, чтобы брать, смысла нет, — сказал Буцаев.