Дмитрий Квартальнов: «Долго добирались из Давоса в Нижнекамск. Логистика была не очень»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2 б) в матче чемпионата КХЛ.

— Наверное, равная игра была — моменты были как у нас, так и у Нижнекамска. Равная игра, получилось, что уступили по буллитам, где на один гол соперник забил больше нас.

— Повлияли ли два дня в Давосе на среднегорье на физическое состояние команды?

— Совершенно не повлияли. Может быть, вопросы к нам, может быть, вопросы к лиге, но если добираться от базы до Давоса, когда игры через день — это 9 часов, это как долететь во Владивосток. И обратно так же добираться. Это тяжеловато. А то, что один-два дня на среднегорье — это ерунда. Можно говорить о многом — поле там большое, еще что-то, но добирались очень долго: вчера даже не тренировались, потому что поздно приехали, такие моменты. «Салават», понятно, они там остались — здесь они закончили играть, до этого они набирали. Но нам-то надо дальше играть. Вроде как выходной был, но это же не выходной — ребята добирались, рано проснулись. Логистика была не очень.

— Прошла информация, что в следующем сезоне «Ак Барс» примет участие в Кубке Шпенглера. Как вы к этому относитесь?

— Давайте этот сезон доиграем.

— В команде много новичков. Скоро ли они появятся в составе?

— Да, мы сделали несколько обменов. С Галузиным пока непросто — мы хотим видеть другой уровень его подготовки, оставили его специально готовиться. У Виртанена небольшие проблемы с визой, есть моменты, он даже следующий матч не сыграет. Степа Санников тоже, наверное, следующий матч не сыграет. Здесь есть определенные сложности, но ничего — ребята, которые выходят, готовы играть, они должны играть.

— Зарипову дали отдохнуть из-за сложного перелета?

— Да, он играл три матча, он молодец. На следующую игру он выйдет, — сказал Квартальнов.