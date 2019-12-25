В Нижнекамске отреставрировали здание татарского драмтеатра за 145 млн рублей
В Нижнекамске на реконструкцию татарского драматического театра направили более 145 млн рублей.
Ремонтные работы длились с марта по декабрь. За это время возведен новый зрительный зал на 250 мест, декорационный склад, мастерская для художников. Внутри здания проведены отделочные работы.
Кроме того, полностью изменился фасад здания, входные группы, внутренняя планировка театра.
Церемония открытия театра состоится 27 декабря. Уже 30 декабря на сцене пройдет очередная серия ежегодного проекта «Җидәген чишмә», передает пресс-служба Нижнекамского муниципального района.
Ранее в Казани открылся после масштабной реконструкции культурный центр «Сайдаш».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым