Новости общества

00:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани после реконструкции открылся КЦ «Сайдаш» — видео

23:20, 19.12.2019
В Казани после реконструкции открылся КЦ «Сайдаш» — видео
Фото: скриншот

Сегодня, 19 декабря, в Казани после масштабной реконструкции открылся культурный центр «Сайдаш», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Реконструкция длилась 2 года, на нее было потрачено полмиллиарда рублей.

Обновленный культурный центр посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он осмотрел вокальные и хореографические студии, коворкинг, библиотеку, оперный зал и другие помещения.

В сентябре здесь зазвучат оперные арии и заработает школа народной артистки РТ Альбины Шагимуратовой.

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров