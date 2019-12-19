В Казани после реконструкции открылся КЦ «Сайдаш» — видео
Сегодня, 19 декабря, в Казани после масштабной реконструкции открылся культурный центр «Сайдаш», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Реконструкция длилась 2 года, на нее было потрачено полмиллиарда рублей.
Обновленный культурный центр посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он осмотрел вокальные и хореографические студии, коворкинг, библиотеку, оперный зал и другие помещения.
В сентябре здесь зазвучат оперные арии и заработает школа народной артистки РТ Альбины Шагимуратовой.ОбществоКультура Татарстан
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