В Казани после реконструкции открылся КЦ «Сайдаш» — видео

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Сегодня, 19 декабря, в Казани после масштабной реконструкции открылся культурный центр «Сайдаш», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Реконструкция длилась 2 года, на нее было потрачено полмиллиарда рублей.

Обновленный культурный центр посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он осмотрел вокальные и хореографические студии, коворкинг, библиотеку, оперный зал и другие помещения.

В сентябре здесь зазвучат оперные арии и заработает школа народной артистки РТ Альбины Шагимуратовой.