Алексей Вербов: «Зенит-Казань» морально готов к финалу, но «физика» оставляет желать лучшего»

Старший тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу команды в полуфинале Кубка России над «Кузбассом» (3:0).

«В первую очередь, понравилось отношение ребят, выполнение всех установок было на должном уровне, и самое главное — глаза, которые я у них видел. Это то, чего мы так долго ждали за последний месяц. Но в то же время с тем графиком игр, которые мы провели, и 16 перелетами физическое состояние у нас не оптимальное. Сейчас в финальной части Кубка любые отговорки про «физику» отходят на второй план. Нужно доставать изнутри силу воли и духа, что угодно, завтра у нас решающий матч, и команда морально готова к нему. Что будет завтра — покажет время.

Мы уже на разминке поняли, что Полетаев играть не будет. Это ударная сила команды соперника. Меня немного удивил психологический настрой Кемерово. Обычно, когда лидер травмируется, то ты можешь играть более вольготно, раскованно, но я не видел уверенности в их глазах. Я даже ребятам говорил, что они уже избавились от синдрома Полетаева, но эта команда боеспособна и без него. Но это уже больше к ним вопросы, меня интересует только моя команда. Сегодня доволен качеством игры, настроем и всем. Могу сказать только спасибо каждому из них», — приводит слова Вербова корреспондент «Реального времени».