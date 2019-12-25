Глава Нижегородской области назвал сроки решения проблемы обманутых дольщиков в регионе

Более 1,6 млрд рублей выделено из бюджета Нижегородской области в этом году на помощь дольщикам, рассказал сегодня на Нижегородской ярмарке губернатор региона Глеб Никитин.

1,08 млрд из этой суммы — имущественный взнос области в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. В федеральном бюджете для имущественного взноса Российской Федерации в фонд в текущем году было предусмотрено около 7 миллиардов рублей. Часть этих средств направлена и на достройку нижегородских проблемных домов.

«Это прорывное достижение уходящего года. Уверен, что к 2023 году мы закроем проблему дольщиков на 100%. Это важно для людей: многие вложили последние накопления, средства материнского капитала, продали свое жилье», — сказал глава региона.