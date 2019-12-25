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Линус Умарк: «В нынешнем положении «Салавата Юлаева» очки нужны как воздух»

14:46, 25.12.2019
Линус Умарк: «В нынешнем положении «Салавата Юлаева» очки нужны как воздух»
Фото: vk.com/hcsalavat

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (4:3 от).

«Думаю, зрителям понравился матч, в котором было все — голы, голевые моменты, интрига, борьба. Для нас было важно добиться победного результата — в нынешнем положении «Салавата» очки нужны как воздух. Но рад, что удалось это сделать за счет интересной игры. Полагаю, такой матч — отличная реклама КХЛ. Надеюсь, мы выполнили миссию привлечения внимания к лиге со стороны швейцарской публики», — приводят слова Умарка «Известия».

После 42 проведенных матчей в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» набрал 47 очков и располагается на пятом месте Восточной конференции КХЛ.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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