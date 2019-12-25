При Росгвардии может появиться общественный совет для оценки событий на протестах

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что при Росгвардии может быть создан общественный совет для оценки событий на протестах.

«Что касается действий сотрудников Росгвардии на протестных акциях. В ведомстве сейчас обсуждается вопрос создания общественного совета», — передает его слова «РИА Новости».

По мнению Хинштейна, члены такого общественного совета могли бы посещать санкционированные или несанкционированные мероприятия и видеть, что там происходит.