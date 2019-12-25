Новости общества

15:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

При Росгвардии может появиться общественный совет для оценки событий на протестах

13:59, 25.12.2019 1
При Росгвардии может появиться общественный совет для оценки событий на протестах
Фото: wikipedia.org Vitaly V. Kuzmin

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что при Росгвардии может быть создан общественный совет для оценки событий на протестах.

«Что касается действий сотрудников Росгвардии на протестных акциях. В ведомстве сейчас обсуждается вопрос создания общественного совета», — передает его слова «РИА Новости».

По мнению Хинштейна, члены такого общественного совета могли бы посещать санкционированные или несанкционированные мероприятия и видеть, что там происходит.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:16
    "А судьи кто?" Важно кто будет входить в совет.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров