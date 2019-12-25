Оформление казанского аэропорта завершат до празднования 100-летия ТАССР

Благоустройство казанского аэропорта, связанное с присуждением воздушной гавани имени татарского поэта Габдуллы Тукая, должно завершиться к 30 августа 2020 года. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

Дизайн будет утвержден в начале 2020 года. На заседании оргкомитета по вопросу оформления аэропорта «Казань» обсуждали проект оформления в стилистике, связанной с биографией и творчеством Габдуллы Тукая. Часть работ планируется завершить до июня, остальные — до Дня Республики Татарстан, передает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Оргкомитету предложено пять концепций дизайна и благоустройства воздушной гавани — «Поэзия серебряных линий», «Вдохновение Тукая», «Путь Тукая», «Свет Тукая» и «Следуй за ласточкой». Ленар Сафин рекомендовал определить площадку для проведения общественного обсуждения предложенных концепций.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ рассмотрели семь концепций оформления аэропорта Казани в тематике имени Габдуллы Тукая.

