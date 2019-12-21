Казанский аэропорт предложили оформить арт-объектами, интерактивными инсталляциями и фотозоной

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ рассмотрели семь концепций оформления аэропорта Казани в тематике имени Габдуллы Тукая.

На заседании озвучили результаты опроса об оформлении аэропорта. Согласно данным, имя Тукая в большей степени ассоциируется с развитием татарской литературы, культуры и языка. На втором месте — с персонажами его сказок.

Были предложены арт-объекты со сказочными героями, благоустроенный сквер, информационное панно, обновленная детская площадка, интерактивные инсталляции и фотозона.

Также по предложению оргкомитета на территории аэровокзального комплекса будет организована выставка работ победителей конкурса, передает пресс-служба Минтранса РТ.

Ранее стало известно, как оформят аэропорт «Бегишево» в тематике имени Николая Лемаева.