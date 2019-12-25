КДСК увеличил производительность на 60%, ускорил процессы в три раза и увеличил зарплаты

В июле ООО «Казанский ДСК» стало участником пилотного проекта по оптимизации производственных процессов в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». За полгода, прошедшие с момента старта проекта, на предприятии произошли большие изменения. Итоги сотрудничества КДСК, Минпромторга РТ и Федерального центра компетенций подвели 24 декабря.

В докладе заместителя директора по производству Александра Карташова были представлены впечатляющие цифры. В рамках оптимизации реализовывали три основных проекта: повышали производительность труда на циркуляционной линии SOMMER, работали на участке производства каркасов и доводили до целевого состояния участок изготовления закладных деталей. На заводе полностью пересмотрели логистические процессы, что помогло серьезно ускорить работу. Внедрение системы 5С на рабочих местах, внедрение новых форм планирования и контроля позволили не только до 3 раз ускорить процессы, но и более чем на 60% повысить общую выработку на предприятии.

Цикл процесса армирования изделия на циркуляционной линии удалось ускорить с 54 до 23 минут, а выработку в сутки — с 90 до 135 изделий.

На участке производства каркасов выработка на бригаду увеличилась с 28 штук в сутки до 41, а время изготовления одного каркаса ускорили с 2,8 часа до 1,5.

На участке изготовления закладных деталей время процесса изготовления сократилось с 8,5 дня до 3,4, а логистика участка сократилась почти в четыре раза: с 393 до 115 метров.

Все это позволяет ГК «АК БАРС Девеломпент», в которую входит КДСК, строить не только быстрее, но и качественнее. На самом КДСК удалось не только улучшить производственные процессы, но и позаботиться о сотрудниках: им подняли зарплаты, организовали уютную столовую, улучшили условия труда и повысили безопасность на рабочих местах. В целях на 2020 год — увеличение общего количества произведенной кубатуры железобетонных изделий на 30% по сравнению с 2019-м.

В подведении итогов реализации нацпроекта на КДСК участвовали заместители глав Минпромторга и Минстроя — Алмаз Хусаинов и Ильшат Гимаев, заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Аппарате президента РТ Джаудат Саляхов, гендиректор группы компаний «АК БАРС Девелопмент» Марат Шагитов, замдиректора по производству Александр Карташов.

Воплощать в жизнь планы, поставленные на 2020 год, предстоит новому генеральному директору КДСК, Андрею Некрасову. В своем приветствии он рассказал собравшимся о себе:

— Всю свою трудовую деятельность я работал на заводе ЖБИ в Нижнекамске и последние 5 лет занимал там должность главного инженера. Поэтому производство я знаю — и буду опираться на все свои знания, чтобы повысить производительность, добиваться результатов. Я всегда открыт для общения и для новых решений. Буду поддерживать любые предложения, которые ведут к росту производительности труда!

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов поздравил сотрудников предприятия с наступающим Новым годом, вручил почетные грамоты и ценные подарки передовикам предприятия, благодаря которым состоялся столь успешный старт пилотной программы нацпроекта.

Марат Шагитов в своей торжественной речи сказал:

— Проект случился в очень напряженный период нашей работы. Все работали с полной самоотдачей. Вы проявили характер, мужество, многие из вас явились инициаторами совершенно простых, но нужных и правильных идей, которые вы же и воплотили в жизнь. Этот успех на маленьком участке с небольшим проектом — начало большого пути, на котором мы своим трудом докажем, что мы умеем работать не просто, а эффективно и на пользу нашему делу. С помощью этого завода мы вводим до 100 тысяч квадратных метров жилья в год только в Казани!



Материал подготовлен при поддержке пресс-службы ООО «Казанский ДСК»