Загитова примет участие в показательных выступлениях сборной России
Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в показательных выступлениях сборной России по фигурному катанию в конце марта 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Вся сборная России по фигурному катанию примет участие в показательных выступлениях «Россия — вперед!». Будут кататься все лидеры, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву. Шоу пройдет 29 марта в ледовом дворце «Мегаспорт» в Москве», — передает слова Когана Sport24.
Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры и пропустит нынешний чемпионат России по фигурному катанию.СпортФигурное катание
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