Загитова примет участие в показательных выступлениях сборной России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в показательных выступлениях сборной России по фигурному катанию в конце марта 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Вся сборная России по фигурному катанию примет участие в показательных выступлениях «Россия — вперед!». Будут кататься все лидеры, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву. Шоу пройдет 29 марта в ледовом дворце «Мегаспорт» в Москве», — передает слова Когана Sport24.

Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры и пропустит нынешний чемпионат России по фигурному катанию.