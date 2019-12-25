Михаил Пашнин: «Давос — не Уфа или Казань, но атмосфера все равно была впечатляющая»

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса», прошедшего в швейцарском Давосе.

«Мы не обращали внимания на разговоры о смене тренера — просто готовились к матчу и старались сыграть на пределе своих возможностей. Тренировались и играли в обычном режиме. Отличие только в том, что это Давос, а не Уфа и Казань.

Но атмосфера все равно была впечатляющая — спасибо болельщикам, что приехали так далеко и поддержали нас. Мы постарались показать качественный хоккей. Думаю, не разочаровали ни наших поклонников, ни швейцарскую публику», — цитируют Пашнина «Известия».

Напомним, ранее бывший тренер «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков подверг сомнению увеличение интереса к КХЛ со стороны Швейцарии.