Исследование показало, какая часть водителей такси соблюдает 8-часовой рабочий день

Исследование ВЦИОМ показало, какое количество водителей, пользующихся агрегаторами такси, соблюдают 8-ми часовой рабочий день.

Оказалось, что таковых оказалось только 22%. 60% опрошенных респондентов работают таксистами по 12 часов в день, 14% — до 16 часов.

При этом абсолютное большинство участников опроса (87%) считают, что безопасность перевозок напрямую зависит от продолжительности рабочего дня, передает ТАСС.

Кроме того, ВЦИОМ спросил у водителей, какими агрегаторами такси за последние два года они пользовались для работы. 75% сотрудничали с «Яндекс.Такси» и Uber, 22% — с сервисом «Везет».

Больше половины респондентов отметили, что основным фактором, который влияет на выбор агрегатора такси, является стоимость поездки. На нее обращают внимание 53% опрошенных. Чуть меньше водителей волнует количество заказов (46%) и размер комиссии (37%).

Ранее сообщалось, что математики из Санкт-Петербурга создали приложение для смартфонов, которое следит за состоянием водителя во время поездки.

