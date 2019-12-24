МВД Башкирии проверит заявление адвоката об избиении полицейскими

В МВД Башкирии получили заявление от уфимского адвоката Искандера Кабирова об избиении полицейскими во время обыска у его подзащитной. Правоохранители подчеркивают, что мужчина не представился должным образом.

«В ходе проведения мероприятий по одному из адресов туда пришел гражданин, который не представил каких-либо документов, удостоверяющих, что он является адвокатом. В настоящее время сообщение от данного гражданина зарегистрировано, проводится проверка для принятия решения в соответствии с законодательством», — цитирует «РИА Новости» ответ из МВД по РБ.

Ранее сообщалось, что 22 декабря Кабиров приехал к своей подзащитной домой, поскольку у нее проводились обыски. Он попытался пройти в квартиру. Как утверждает адвокат, полицейские избили его. Юрист опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчины в штатском грубо выталкивают его из квартиры с окровавленным лицом.