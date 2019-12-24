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Рустам Минниханов вручил государственные награды

16:45, 24.12.2019
Рустам Минниханов вручил государственные награды
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды.

Так, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» был награжден гендиректор «Российской инновационной топливно-энергетической компании» Николай Николаев.

Также орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» был вручен ветерану труда, экс-помощнику президента РТ Шамилю Бадамшину.

Помимо этого, глава республики наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени помощника президента РТ, замгендиректора административно-управленческого корпуса ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Равиля Муратова.

ОбществоВласть Татарстан
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