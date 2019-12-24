Минниханов рассказал, как продвигается разработка стратегии развития татарского народа
В сентябре прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов поручили разработать стратегию развития татарского народа. Сегодня он рассказал республиканским СМИ о том, как сейчас обстоят дела с работой над стратегией.
— Она готова на самом деле, но как любой документ ее надо дополнять, дорабатывать, привлекаем для экспертизы специалистов. Очень много предложений.Общество Татарстан
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