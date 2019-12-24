Президент Татарстана призвал увековечить память людей, основавших республику
Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями республиканских СМИ призвал вспомнить поколения, работавшие над созданием Татарстана как республики и заложившие экономическую и интеллектуальную базу региона.
— В будущем году мы отмечаем 100 лет ТАССР. Республика не сегодня [появилась], ее поколения и поколения наших предшественников создавали. И экономическую базу, и интеллектуальный капитал, и образовательную среду. И нам надо вспомнить этих людей. Сказать им спасибо. Сделать знаковые шаги, объекты, которые останутся в памяти. Особенно в столице, но и в других наших населенных пунктах.
Особое внимание Минниханов обратил на ветеранов Великой Отечественной войны, которых с каждым годом становится все меньше.
— К сожалению, [только] 1300 участников войны было в прошлом году, не знаю, сколько будет на это 9 мая. Помню, когда я был главой администрации в Высокой Горе, на 50-летие Победы у нас было 1350 участников войны.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Ленину памятников уже много стоит.
Нажно установить хотя бы один Л.Д.Троцкому - как главной опоре Ильича во всех делах в том числе и в создании ТАССР.
Ну и хотя бы по одному памятнику"на каждые 5 лет" существования ТАССР - Человеку пятилетки.
Табееву давно надо поставить - при нём произошёл подлинный экономический, промышленный расцвет ТАССР.
Поддерживаю целиком и полностью.