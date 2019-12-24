Президент Татарстана призвал увековечить память людей, основавших республику

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями республиканских СМИ призвал вспомнить поколения, работавшие над созданием Татарстана как республики и заложившие экономическую и интеллектуальную базу региона.

— В будущем году мы отмечаем 100 лет ТАССР. Республика не сегодня [появилась], ее поколения и поколения наших предшественников создавали. И экономическую базу, и интеллектуальный капитал, и образовательную среду. И нам надо вспомнить этих людей. Сказать им спасибо. Сделать знаковые шаги, объекты, которые останутся в памяти. Особенно в столице, но и в других наших населенных пунктах.

Особое внимание Минниханов обратил на ветеранов Великой Отечественной войны, которых с каждым годом становится все меньше.

— К сожалению, [только] 1300 участников войны было в прошлом году, не знаю, сколько будет на это 9 мая. Помню, когда я был главой администрации в Высокой Горе, на 50-летие Победы у нас было 1350 участников войны.