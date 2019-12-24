В Мамадышском районе два соципотечных дома получили заключение о соответствии

В Мамадышском районе Татарстана два соципотечных дома в Мамадышском районе получили заключение о соответствии.

Общая площадь объектов — 3 956 кв. м, в домах к заселению готово 60 квартир. Пятиэтажные дома расположены по улице Школьная, д. 15 и д.16а, поселка совхоз «Мамадышский».

Застройщиком объекта является некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», дома построены по программе социальной ипотеки.

Готовность домов подтвердила Инспекция государственного строительного надзора, передает пресс-служба ведомства.

Ранее еще два дома в ЖК «Салават купере» получили заключение о соответствии.

