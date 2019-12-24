«Татнефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» создали проект для разработки запасов «трудной» нефти

«Татнефть» совместно с дочерними предприятиями «Газпром нефти» (ООО «Технологический центр Бажен») и «Лукойла» («Ритэк») создала технологический проект по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти.

Компания ООО «Новые технологии добычи нефти» (НТДН) зарегистрирована 23 декабря в Оренбургской области, запись в базе СПАРК о ней появилась 24 декабря.

Каждому из трех соучредителей принадлежит по 33,3% в СП.

В одной из компании сообщили, что речь идет о совместном проекте по разработке технологий добычи трудноизвлекаемых запасов, пишет ТАСС.

Ранее акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 64,47 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за шесть месяцев.

