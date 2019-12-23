Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за 9 месяцев

Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 64,47 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за шесть месяцев.

Реестр на получение дивидендов закрывается 30 декабря, следует из материалов компании.

Дивиденды «Татнефти» по итогам первого полугодия по обыкновенным и привилегированным акциям составили 40,11 рубля.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере 64,47 руб. на одну привилегированную и обыкновенную акцию, что в совокупности составляет около 100% от чистой прибыли компании по РСБУ за указанный период (150 млрд рублей).

