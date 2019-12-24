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Госсовет Татарстана расширил список мест, где нельзя митинговать

11:53, 24.12.2019
Госсовет Татарстана расширил список мест, где нельзя митинговать
Фото: Инна Серова

Сразу в первом и втором чтении Госсовет Татарстана принял закон, расширяющий список мест, где запрещено проведение публичных мероприятий. Закон был разработан во исполнение решения Конституционного суда России о недопустимости запретов митингов возле зданий госорганов.

Свои возражения по этому поводу высказали депутаты — члены фракции КПРФ Артем Прокофьев и Хафиз Миргалимов, однако председатель Госсовета Фарид Мухаметшин возразил, что ограничения вводятся «для защиты прав других граждан».

Из закона РТ исключили формулировку о запрете акций возле зданий, занимаемых государственными органами, но расширили перечень мест, где собрания, шествия и демонстрации запрещены. В этот список включили территории, прилегающие к местам массового пребывания людей, объектам метрополитена, связи, остановкам маршрутных транспортных средств, территории физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций, организации «социального обслуживания, культуры, отдыха детей и молодежи, территории стоянок (парковок) транспортных средств и территории, предназначенные для отдыха несовершеннолетних и инвалидов.

Ранее «Реальное время» писало о том, куда потратят дополнительные 5,8 млрд рублей из бюджета РТ — 2019.

Общество Татарстан
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