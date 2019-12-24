Стало известно, куда потратят дополнительные 5,8 млрд рублей из бюджета РТ — 2019

Фото: Инна Серова

Дополнительно поступившие в бюджет республики 5,8 млрд рублей будут потрачены на строительство дорог и социальные нужды. Такое решение приняли депутаты Госсовета РТ относительно поступлений, увеличивших доходы бюджета республики в 2019 году на 5,8 млрд рублей.

Незапланированные поступления решено направить на финансовое обеспечение дорожной деятельности, поддержку малого и среднего предпринимательства, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам в агропромышленном комплексе и социальную поддержку отдельных категорий граждан.

Также депутаты скорректировали национальные проекты. В итоге затраты на них в текущем году составят 27,2 млрд рублей. Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям составит 48,4 млрд рублей.

В итоге доходы бюджета РТ в 2019 году составят 281,7 млрд рублей, расходы — 285,4 млрд рублей, дефицит 3,6 млрд рублей. Предусмотрено закрытие дефицита за счет остатков средств на счетах.