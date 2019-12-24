Новости общества

11:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стала известна стоимость проездных билетов в общественном транспорте Казани

10:53, 24.12.2019
Стала известна стоимость проездных билетов в общественном транспорте Казани
Фото: kazantransport.ru

Комитет по транспорту Казани утвердил стоимость проездных билетов в 2020 году в общественном транспорте.

Теперь безлимитный проездной на месяц в наземном транспорте с 50 поездками в метро обойдется казанцам в 2 500 рублей. Проездной на 100 поездок обойдется в 2 000 рублей. Всего действуют семь видов проездных билетов, передает транспортный сайт города Казани.

Напомним, что с 1 января 2020 года при оплате наличными и банковской картой в общественном транспорте Казани проезд будет стоить 30 рублей. Цена по транспортной карте составит 27 рублей.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров