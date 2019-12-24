Стала известна стоимость проездных билетов в общественном транспорте Казани

Комитет по транспорту Казани утвердил стоимость проездных билетов в 2020 году в общественном транспорте.

Теперь безлимитный проездной на месяц в наземном транспорте с 50 поездками в метро обойдется казанцам в 2 500 рублей. Проездной на 100 поездок обойдется в 2 000 рублей. Всего действуют семь видов проездных билетов, передает транспортный сайт города Казани.

Напомним, что с 1 января 2020 года при оплате наличными и банковской картой в общественном транспорте Казани проезд будет стоить 30 рублей. Цена по транспортной карте составит 27 рублей.