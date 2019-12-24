Минобрнауки Татарстана негативно отозвалось о проведении учений МВД со школьниками

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Министерство образования и науки Татарстана негативно отозвалось о проведении учений МВД с участием школьников в Тукаевском районе республики.

«Думаю, мы все оцениваем эту ситуацию одинаково. То, что произошли учения на территории школы с участием несовершеннолетних, — это неправильно, ненормально. Все соответствующие выводы с нашей стороны сделаны», — отметил глава ведомства Рафис Бурганов.

Он напомнил, что после инцидента начальник районного отдела образования уволилась, а по остальным участникам мероприятия проводятся проверки.

Также Бурганов опроверг слухи о том, что некоторые дети получили травмы. Он уточнил, что разговаривал с врачами, которые сообщили ему, что никаких обращении не было.

«Думаю, что в дальнейшем мы еще больше внимания наших коллег из муниципалитетов обратим на то, чтобы во всех таких нештатных ситуациях они сначала проконсультировались, если нет другой возможности самим принять решения», - передает «Татар-информ» слова главы Минобрнауки РТ.

Напомним, ряд СМИ опубликовал информацию о том, что сотрудники Росгвардии в селе Новотроицкое проводили учения со школьниками и якобы отрабатывали с ними действия в условиях массовых беспорядков. Позже выяснилось, что тактико-строевые занятия проводились отделом МВД России по Тукаевскому району РТ.

После данного инцидента начальник районного отдела образования уволилась. Минобрнауки РТ и прокуратура проводят проверки.

