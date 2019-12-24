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Министр финансов РФ: 100 млрд рублей на нацпроекты перейдут на 2020 год

08:24, 24.12.2019
Министр финансов РФ: 100 млрд рублей на нацпроекты перейдут на 2020 год
Фото: правительство РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что около 100 млрд рублей, которые не успели освоить на нацпроектах в 2019 году, перейдут на 2020 год.

«Будет небольшое недоисполнение [бюджета по нацпроектам]. По нашим оценкам, по оценкам министерств и ведомств, около 100 млрд может быть не выполнено. И эти деньги перейдут на следующий год», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам Силуанова, исполнение бюджета по расходам на нацпроекты составляет около 80%.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Татарстан планирует получить больше средств на реализацию нацпроектов, чем в 2019.

ОбществоЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
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