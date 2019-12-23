«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс»

«Салават Юлаев» в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл казанский «Ак Барс» (4:3).

Счет встречи открыли казанцы, в сутолоке у ворот Кареева шустрее всех оказался Фреттин. После этого уфимцы ответили двумя шайбами, но тут же Тихонов вернул на табло ничейный результат. В самом начале второго периода, Яруллин приплюсовал в свой актив забитый гол, на что хоккеисты «Салавата» ответили точным броском Гиматова.

В третьем периоде команды заброшенными шайбами не отметились. А вот сразу после старта овертайма уфимцы умело реализовали контрвыпад к воротам Рейдеборна. Решающий бросок в матче нанес защитник Ларсен.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 — Фреттин (Яруллин, 3:01)

1:1 — Семенов (7:11)

2:1 — Кугрышев (Кадейкин, 8:15)

2:2 — Тихонов (Яруллин, Кормье, 12:16)

2:3 — Яруллин (Петров, 20:09)

3:3 — Гиматов (Умарк, Сошников, 32:13)

4:3 — Ларсен (Умарк, 61:00).