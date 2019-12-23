Назван лучший клуб России в истории Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил пресс-релиз 100 лучших клубов в истории Лиги чемпионов (ЛЧ).

В рейтинг, который рассчитывался на основе выступлений команд в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов с 1955 по 2019 год, попали четыре российских клуба. В числе них оказались московские «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», а также питерский «Зенит».

За победу в матче ЛЧ в рейтинг начислялись два очка, а за ничью — одно. В результате, лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов стал «Спартак». «Красно-белые» занимают 34-е место в таблице, набрав 111 очков.

Казанский «Рубин» с 15 очками расположился на 163-й строчке. Также в рейтинг попали ЦСКА (92 очка, 45-е место), «Зенит» (70, 57), «Локомотив» (36, 97), «Ростов» (10, 214), московское «Торпедо» (3, 339), столичное «Динамо» (2, 374), «Краснодар» (2, 398) и владикавказская «Алания» (0, 495).

Лучшим клубом признан мадридский «Реал» (600), на счету которого суммарно 13 трофеев Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов.