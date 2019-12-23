В Казани эвакуировали посетителей ТРЦ «Франт»

Вечером в понедельник в Казани прошла эвакуация в ТРЦ «Франт», расположенном на улице Фучика.

Напомним, что уже несколько лет в России регулярно случаются эвакуации торговых центров, детсадов и школ из-за ложных сообщений о заложенной бомбе. В Москве уже прошла очередная волна и в этом декабре.

Главный борец с экстремизмом в Российском МВД Олег Ильиных заявлял, что эти звонки делались для дестабилизации обстановки в стране.

