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В Казани эвакуировали посетителей ТРЦ «Франт»

18:48, 23.12.2019
В Казани эвакуировали посетителей ТРЦ «Франт»
Фото: google.ru/maps / скриншот

Вечером в понедельник в Казани прошла эвакуация в ТРЦ «Франт», расположенном на улице Фучика.

Напомним, что уже несколько лет в России регулярно случаются эвакуации торговых центров, детсадов и школ из-за ложных сообщений о заложенной бомбе. В Москве уже прошла очередная волна и в этом декабре.

Главный борец с экстремизмом в Российском МВД Олег Ильиных заявлял, что эти звонки делались для дестабилизации обстановки в стране.

Происшествия Татарстан
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