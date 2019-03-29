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МВД объяснило, с чем связана волна звонков о минировании

15:16, 29.03.2019
МВД объяснило, с чем связана волна звонков о минировании
Фото: realnoevremya.ru

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Олег Ильиных заявил, что волна телефонного терроризма, которая захлестнула крупные российские города в прошлом и позапрошлом годах, направлена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, сообщает «Российская газета».

Ильиных особо обратил внимание, что лидеры экстремистских организаций разрабатывают и применяют новые методы, многие из них не требуют существенных финансовых затрат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге провели эвакуацию посетителей Эрмитажа из-за анонимного звонка о заложенной бомбе.

«Получили письмо с угрозой, сейчас проводится эвакуация людей», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы музея.

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