На здании казанской консерватории появилась мемориальная доска погибшему в авиакатастрофе Владиславу Голикову

В Казани увековечили память земляка, певца, одного из ведущих солистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова Владислава Голикова. На фасаде здания Казанской консерватории по улице Пушкина, 31, в которой он учился, появилась мемориальная доска.

В торжественной церемонии участвовали министр культуры РТ Ирада Аюпова, руководство ансамбля имени Александрова, ректор консерватории Рубин Абдуллин, мама тенора Людмила Панкратова, другие его родственники и друзья.

«Та трагедия, которая произошла три года назад, даже спустя время, не залечит раны родителей, которые потеряли своих детей. Эта рана останется на сердце многих людей, которые знали тех ребят, которые летели выполнять свой долг. Они были не просто талантливы, они еще умели честно служить своему народу. Наши земляки — Ралина Гильманова и Владислав Голиков погибли при исполнении своего долга. Год назад мы открыли мемориальную доску памяти Ралины. Сегодня мы исполняем свои обязательства, преклоняясь перед памятью Владислава», — заявила Аюпова.

Напомним, уроженец Казани трагически погиб в декабре 2016 года при крушении авиалайнера Министерства обороны РФ «Ту-154», выполнявшего благотворительный рейс в Сирию.

