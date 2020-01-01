Пограничье и центр: автор концепции исторического поселения Казани рассказала о культурных кодах города

Фото: Реальное время

В Татарстане продолжается разработка концепции устойчивого развития исторического поселения Казань, идея которой принадлежит президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Одна из авторов концепции — историк и культуролог Энже Дусаева рассказала «Реальному времени, какие культурные коды или опыты лежат в основе этой концепции.

В первую очередь она обратила внимание на то, что Казань является «пограничьем», не столько в физическом, сколько в символическом смысле:

— Город до сих пор воспринимается как некоторое пограничье. Это тренд, который Казань успешно использует. Например, это граница Востока и Запада, граница православия и ислама, — объяснила Дусаева.

Вместе с тем Казань в сознании людей является еще и символическим центром:

— Еще один важный культурный код-опыт нашего города — это быть центром. Казань была и продолжает быть мусульманским, а также православным центром. Возвращение иконы Казанской Божией Матери — это своеобразная актуализация данного культурного кода. Казань также являлась промышленным, торговым, просветительским центром. Также этот код-опыт реализован в идее Казани как спортивной столицы.

Помимо центра, Казань умеет быть столицей. Центр — это умение аккумулировать и грамотно распределять ресурсы, а столица, кроме того, способна производить новые смыслы и продукты и транслировать их. Казань таковой и является. Неслучайно то, что она была столицей Казанского ханства, — полагает эксперт.