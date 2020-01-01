Детский невролог рассказала, к чему приводит использование маленькими детьми гаджетов

Елизавета Меланченко, известный детский невролог, в разговоре с корреспондентом «Реального времени» о неочевидном, но существенном вреде от использования детьми гаджетов в раннем возрасте рассказала, что гаджеты наподобие смартфонов и планшетов мешают детям наладить нормальное взаимодействие с окружающим миром.

— На мой взгляд, именно из-за гаджетов на этапе раннего развития мы сейчас много теряем в плане физического развития, то есть общения с предметами и общения с людьми как таковыми. Чтобы взрослый человек нормально ориентировался в окружающем пространстве, он должен адекватно воспринимать предметы вокруг, скажем, не брать в руки горячий утюг. С другой стороны, он должен понимать символы. И вот этот переход от предмета к символам должен быть постепенным. Например, в инструкции написано не касаться утюга в горячем виде. И нормальному взрослому человеку достаточно этой инструкции, ему не нужно трогать утюг, чтобы понять, что его не нужно трогать.

Если мы упускаем предметный уровень и сразу даем ребенку символы, то у него не формируются связи между конкретным предметом и той метафорой, которую может обозначать этот предмет, а потом и символом, и знаком, который будет обозначен этим предметом, — объяснила эксперт.