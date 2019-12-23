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Кремль назвал безумием стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

12:31, 23.12.2019 2
Кремль назвал безумием стрельбу у здания ФСБ на Лубянке
Фото: скриншот

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стрельбу у здания ФСБ на Лубянке проявлением безумия, от которого не застрахована ни одна из стран.

«Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае мы с вами живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями. Вот, наверное, что можно сказать», — передает его слова «РИА Новости».

Напомним, в минувший четверг неизвестный (как выяснилось позже, это был Евгений Манюров, проживавший в Московской области) открыл стрельбу около здания ФСБ на Лубянке в Москве. В результате один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй позже скончался в больнице, еще пять человек пострадали. Стрелок был ликвидирован.

ОбществоПроисшествияВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:57
    Раз профукали надо же как то оправдаться
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  • Анонимно 13:03
    А когда перед зданием кремля убивают известного политика, как я считаю - демонстративно, это не безумие?
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