Кремль назвал безумием стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стрельбу у здания ФСБ на Лубянке проявлением безумия, от которого не застрахована ни одна из стран.

«Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае мы с вами живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями. Вот, наверное, что можно сказать», — передает его слова «РИА Новости».

Напомним, в минувший четверг неизвестный (как выяснилось позже, это был Евгений Манюров, проживавший в Московской области) открыл стрельбу около здания ФСБ на Лубянке в Москве. В результате один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй позже скончался в больнице, еще пять человек пострадали. Стрелок был ликвидирован.