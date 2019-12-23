Эксперты назвали самые востребованные рабочие профессии

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.

Данные исследования опубликовали «Известия». Сообщается, что наиболее востребованная профессия в России — это профессия продавца-кассира. В десятку также попали повар, педагог, юрист, медсестра и специалисты-дефектологи.

Эксперты отмечают, что уже в ближайшие годы картина может существенно поменяться: продавцов заменят роботы, а больше всего на рынке труда будут востребованы маркетологи и профессионалы в IT.

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