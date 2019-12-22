«Ак Барс» обменяет двух игроков на Виртанена из «Трактора» — источник

«Ак Барс» и «Трактор» готовят обмен с участием трех игроков, сообщает в своем телеграм-канале бывший пресс-секретарь челябинского клуба Игорь Жуков.

«Челябинск обменяет финского защитника Ессе Виртанена в Казань на двух центральных нападающих Вячеслава Основина и Артема Михеева. О сделке будет объявлено завтра», — написал Жуков.

По сообщению источника, такой обмен стал возможен из-за отказа Виртанена продлевать действующее соглашение с челябинским клубом. Чтобы не отпускать игрока бесплатно летом, «Трактор» нашел вариант обмена в другую команду КХЛ.

Отметим, что вчера после поражения от «Сибири» тренер казанцев Дмитрий Квартальнов посетовал на большое количество травмированных. Так, встречу с новосибирцами пропускал защитник команды Микаэль Викстранд.