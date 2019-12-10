Ректор МГУ рассказал, какие профессии исчезнут к 2030 году
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий уверен, что к 2030 году профессии почтальона, водителя и продавца исчезнут.
«К 2030 году уже уверенно прогнозируется, что исчезнут очень массовые профессии: водитель, продавец, оператор кол-центра, почтальон», — сказал он.
Садовничий также отметил, что к 2030 году могут исчезнуть и профессии, требующие высшего образования, например бухгалтер, юрисконсульт, референт-переводчик.
По его мнению, вместо этого появятся новые профессии на стыке, будет востребована междисциплинарность. Садовничий считает, что к 2030 году будут новые специалисты, в том числе по искусственному интеллекту, 3D-технологиям, пишет ТАСС.
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