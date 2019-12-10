Ректор МГУ рассказал, какие профессии исчезнут к 2030 году

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий уверен, что к 2030 году профессии почтальона, водителя и продавца исчезнут.

«К 2030 году уже уверенно прогнозируется, что исчезнут очень массовые профессии: водитель, продавец, оператор кол-центра, почтальон», — сказал он.

Садовничий также отметил, что к 2030 году могут исчезнуть и профессии, требующие высшего образования, например бухгалтер, юрисконсульт, референт-переводчик.

По его мнению, вместо этого появятся новые профессии на стыке, будет востребована междисциплинарность. Садовничий считает, что к 2030 году будут новые специалисты, в том числе по искусственному интеллекту, 3D-технологиям, пишет ТАСС.

Ранее в Татарстане и Башкирии стартовал прием заявок на бесплатное обучение цифровым профессиям.