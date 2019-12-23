Названы самые закредитованные регионы России: Татарстан занял золотую середину

Опубликованы результаты исследования закредитованности жителей российских регионов. По данным рейтинга, Татарстан занял 55 место.

Здесь в среднем на одного человека объем задолженности перед банками составляет 223,4 тыс.руб. При этом за год среднедушевая задолженность выросла на 38,4 тыс. руб. В среднем, 58,1% от годовой зарплаты здесь уходит на выплату долгов — таковы данные исследования «РИА Новости».

Как отмечают эксперты, если в 2017 и 2018 годах росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то в 2019 люди больше брали кредиты, не требующих залога. Кроме того, резкий рост потребительских кредитов на фоне с умеренным ростом зарплат только повышает уровень долговой нагрузки.

Ранее сообщалось, что в России половина семей отдают 50% своего дохода на кредиты.

