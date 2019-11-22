СМИ: половина семей в России отдают 50% своего дохода за кредиты

В России половина семей отдают 50% своего дохода на кредиты. Об этом со ссылкой на исследование Минэкономики, сообщает РБК.

По данным ведомства, у половины российских семей показатель долговой нагрузки составляет 50% и выше. Сколько именно россиян отдают более половины своего дохода, рассчитываясь по кредитам, в документе не говорится.

Отмечается, что в 2018 году более половины дохода за кредиты отдавали 42% заемщиков. В планах министерства постепенно сократить долю высоко закредитованных граждан. Ожидается, что показатели будут снижаться на 10 процентов ежегодно за счет ограничительных мер на выдачу некоторых займов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в России на треть вырос средний срок ипотечного кредитования.