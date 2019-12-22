Куценко признался в желании стать президентом Украины

Актер Гоша Куценко рассказал, как несколько лет назад планировал побороться за пост президента Украины. Он также признался, что долго размышлял над тем, как бы повел себя, если бы возглавил страну.

«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», — сказал актер в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Однако, как рассказал Куценко, его мать заболела, после чего он забыл о своем желании.

Напомним, что сейчас Украиной руководит Владимир Зеленский. Он начинал свою карьеру шоумена в КВН. После этого действующий глава государства основал проект «Квартал 95», ставший процветающим бизнесом и одной из главных юмористических площадок страны.